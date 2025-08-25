Milan, tutto fatto con lo Sporting: manca il sì di Harder

Milan, tutto fatto con lo Sporting per Conrad Harder: resta da convincere il calciatore. Arokodare del Genk l'alternativa.

L’accordo tra il Milan e lo Sporting Lisbona per Conrad Harder, attaccante danese classe 2005, è stato raggiunto. Come riportato da Fabrizio Romano, il club portoghese ha accettato una proposta a titolo definitivo di 24 milioni di euro di parte fissa, più 3 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

La trattativa con il calciatore

Resta ora da convincere il calciatore, che sta ancora prendendo tempo per valutare la scelta migliore per proseguire la propria crescita. Per Harder infatti, c’è anche l’offerta del Rennes che è su di lui da settimane.

I dialoghi tra il Milan, il calciatore e i suoi agenti proseguono, con l’obiettivo di chiudere l’operazione il prima possibile e le sensazioni sono positive. In caso di esito negativo, il club avrebbe ancora tempo per valutare un’alternativa: al momento il nome sul tavolo è Tolu Arokodare, attaccante nigeriano classe 2000 di proprietà del Genk.