Milan, il punto sul mercato in uscita

Mercato Milan in uscita: Adli e Bennacer verso l’addio, Atalanta forte su Musah, Fulham su Chukwueze. Allegri chiede rinforzi entro fine mercato.

Manca meno di una settimana alla chiusura del calciomercato e il Milan deve ancora sbrogliare alcune situazioni in uscita. Nonostante le tante cessioni già concluse, restano da sfoltire alcuni giocatori, soprattutto se si vuole investire negli ultimi giorni per rinforzare la rosa. Dopo la sconfitta con la Cremonese, in un summit di mercato Allegri ha chiesto un acquisto per reparto: servirà quindi un ulteriore sforzo economico per completare la squadra.

Le possibili cessioni

Tra i sicuri partenti ci sono sempre Adli e Bennacer, che hanno diverse offerte sul tavolo ma non hanno ancora deciso la loro prossima destinazione. Restano in bilico anche Musah e Chukwueze: sul primo è forte l’interesse dell’Atalanta, pronta a mettere sul piatto più di 25 milioni. In caso di partenza dell’americano si parla di Giovanni Fabbian del Bologna come possibile sostituto. Per l’esterno nigeriano invece si è fatto avanti il Fulham. Il Milan potrebbe accontentarsi di poco più di 15 milioni per lasciarlo partire, in caso di sua cessione si fa il nome del giovane Rayan del Vasco da Gama come alternativa.