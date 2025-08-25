Milan, il punto sul mercato in uscita
Home > News Milan

Milan, il punto sul mercato in uscita

Riccardo Focolari
Milano
25 Agosto, 13:58
Samuel Chukwueze
Mercato Milan in uscita: Adli e Bennacer verso l’addio, Atalanta forte su Musah, Fulham su Chukwueze. Allegri chiede rinforzi entro fine mercato.

Manca meno di una settimana alla chiusura del calciomercato e il Milan deve ancora sbrogliare alcune situazioni in uscita. Nonostante le tante cessioni già concluse, restano da sfoltire alcuni giocatori, soprattutto se si vuole investire negli ultimi giorni per rinforzare la rosa. Dopo la sconfitta con la Cremonese, in un summit di mercato Allegri ha chiesto un acquisto per reparto: servirà quindi un ulteriore sforzo economico per completare la squadra.

Le possibili cessioni

Tra i sicuri partenti ci sono sempre Adli e Bennacer, che hanno diverse offerte sul tavolo ma non hanno ancora deciso la loro prossima destinazione. Restano in bilico anche Musah e Chukwueze: sul primo è forte l’interesse dell’Atalanta, pronta a mettere sul piatto più di 25 milioni. In caso di partenza dell’americano si parla di Giovanni Fabbian del Bologna come possibile sostituto. Per l’esterno nigeriano invece si è fatto avanti il Fulham. Il Milan potrebbe accontentarsi di poco più di 15 milioni per lasciarlo partire, in caso di sua cessione si fa il nome del giovane Rayan del Vasco da Gama come alternativa.

Leggi anche

Edoardo Pettinelli · 25 Agosto, 15:14
Milan, tutto fatto con lo Sporting: manca il sì di Harder
Milan, tutto fatto con lo Sporting per Conrad Harder: resta da convincere il calciatore. Arokodare del Genk l'alternativa.
Riccardo Focolari - 25 Agosto, 14:36
Milan, tramontato Hojlund: è vicino al Napoli
Edoardo Benedetti - 25 Agosto, 13:23
Il Milan cerca riscatto col Lecce: Leao verso il ritorno
Stefania Palminteri - 25 Agosto, 12:33
Milan, interesse del Como per Alex Jimenez
Lorenzo Focolari - 25 Agosto, 12:00
Milan Futuro, risultato e marcatori della prima uscita stagionale
Riccardo Focolari - 25 Agosto, 11:26
Milan, novità riguardo alla cessione di Musah: i possibili sviluppi
Giulia Benedetti - 25 Agosto, 10:40
Milan, Capello: “Vi dico i problemi della rosa. Fofana e Loftus…”
x