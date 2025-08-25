Milan, c’è ancora uno spiraglio per Vlahovic?

Vlahovic resta un obiettivoper il Milan: Allegri lo vuole, ma i costi frenano la trattativa. Intanto l’attaccante segna con la Juventus.

Il mercato del Milan sarà probabilmente tra i più movimentati da qui alla fine della sessione, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. La pista Boniface è ormai sfumata e la trattativa per Harder è in corso, ma la sensazione è che fino allo scadere del calciomercato i rossoneri non si tireranno fuori dalla corsa a Dusan Vlahovic.

L’obiettivo di Allegri e le difficoltà

L’attaccante serbo classe 2000 è il preferito di Massimiliano Allegri per rinforzare il reparto offensivo. La dirigenza però, al momento, sta puntando forte su Harder dello Sporting Lisbona, un profilo interessante anche per il costo contenuto a livello di ingaggio: proprio questo resta il nodo principale che frena l’approdo di Vlahovic al Milan. Intanto il centravanti è andato a segno ieri in campionato con la Juventus, entrando all’80’. La sensazione è che resti comunque un giocatore in uscita e che il Milan proverà un ultimo assalto.

Queste le parole del tecnico bianconero Igor Tudor, che non escludono un addio del serbo:

“Vlahovic ha fatto un bel gol, ha la mentalità giusta e mostra concentrazione e professionalità, ha fatto un mese di preparazione perfetta: vediamo cosa succede in quest’ultima settimana di mercato, poi capiamo”.