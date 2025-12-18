Milan, slitta ancora la decisione su Leao

Il Milan attende la decisione finale su Rafa Leao: provino svolto ma verdetto rimandato, Allegri valuta se portarlo in panchina o meno.

Era previsto per stamattina il provino decisivo per capire se Rafa Leao sarebbe stato della partita stasera o meno. Ma, secondo quanto riportato da MilanNews.it, il test c’è stato, mentre la decisione definitiva ancora no. Tutto è ora nelle mani di Allegri, che nelle prossime ore dovrà scegliere se portare o meno il portoghese in panchina per la semifinale di stasera contro il Napoli.

Leao in dubbio fino all’ultimo

Leao aveva riscontrato un problemino all’adduttore nel match di dieci giorni fa contro il Torino. Nulla di grave, ormai dovrebbe essere guarito, ma dato che il recupero è stato appena completato, non ha ancora avuto tempo per allenarsi regolarmente con i compagni. Difficile quindi che Allegri possa decidere di portarlo in panchina. Anche se resta una situazione da non escludere definitivamente, visto che il Milan si ritrova al momento con zero cambi offensivi, se non l’avanzamento di Loftus-Cheek dalla linea dei centrocampisti a quella degli attaccanti o addirittura l’impiego dei giovanissimi Borsani e M. Ibrahimovic.

Un Leao anche solo in panchina farebbe comodo e, anche se il suo minutaggio sarebbe con ogni probabilità basso e da usare solo in caso di necessità. Il discorso però cambierebbe in caso di passaggio del turno e di approdo alla finalissima di lunedì…