Milan, da Singapore parla Leao: “Allegri ci farà crescere”

Rafa Leao da Singapore: “Bisogna iniziare a vincere ogni partita”. Il portoghese parla di Allegri, leadership e obiettivi del Milan.

Dal ritiro di Singapore, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Rafa Leao ha parlato a lungo del momento attuale, delle sue ambizioni personali e degli obiettivi stagionali del Milan. Tanti i temi toccati dal portoghese, tra cui il rapporto con il nuovo tecnico Massimiliano Allegri, il ruolo di leader e la voglia di crescere ancora, sia a livello personale che di squadra.

“Al Milan conta solo alzare trofei”

Sul suo ruolo da leader, Leao è stato molto chiaro:

“Il leader è chi aiuta la squadra a vincere in campo. Io voglio fare questo, lì dentro. Sono al Milan da qualche anno, conosco il club e la pressione che c’è qui. Cerco sempre di aiutare chi arriva a capire che in una società grande come il Milan bisogna dare il massimo in ogni momento, perché conta solo alzare trofei”.

Poi un passaggio sui numeri personali, tra gol e assist:

“Sono quelli che finora mi sono mancati per potermi paragonare a chi sta al piano di sopra”.

Sul rapporto con Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore:

“L’impatto con lui è stato molto positivo. Sono contento di avere al Milan un tecnico esperto, uno che ha già vinto qui. Mi piace che mi lasci libero di esprimere il mio talento. E poi ha esperienza: sa gestire lo spogliatoio, parla con tutti, ama lavorare con i giovani. Mi parla molto e a volte in campo urla, ma credo possa darmi tanto, così come agli altri. Ho buone sensazioni”.

A chi gli chiede se debba ancora maturare, Leao risponde così:

“Qui al Milan ho già ottenuto risultati importanti, come lo scudetto. Credo di essere maturato… Ogni anno la gente si aspetta di più e io voglio migliorare sempre. Allegri ci farà crescere: negli allenamenti propone cose nuove che mi possono aiutare a completarmi”.

Sugli obiettivi di squadra:

“Per me giocare con questa maglia è un sogno sin dal primo giorno. E fin da allora mi è stato chiesto di vincere. Ogni anno. Il Milan merita di fare una bella stagione, e dobbiamo partire forte per chiudere tra le prime quattro.

Sullo scudetto: Siamo il Milan: dobbiamo iniziare a vincere ogni partita. Cercheremo di dare delle gioie ai tifosi, in ogni match. Vogliamo vincere un trofeo”.

Infine, un commento su Luka Modric, nuovo acquisto rossonero:

“Ha esperienza, tanta qualità e aiuterà la squadra. Sono molto contento, la società ha fatto un grande investimento”.