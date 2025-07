Milan, si prospetta ancora lunga la trattativa per Doué

Il Milan continua a trattare Doué dello Strasburgo. Nuova offerta in arrivo, ma la pista è complicata: serve anche il via libera del Chelsea.

Guéla Doué dello Strasburgo continua a essere il primo nome sulla lista del Milan per il ruolo di terzino destro, ma la trattativa si presenta tutt’altro che semplice. Tutto lascia pensare che si possa ripetere una situazione simile a quella di Jashari, con i rossoneri che individuano il profilo giusto per una determinata posizione, ma si scontrano con le difficoltà nel trattare col club proprietario del cartellino.

Strategia rigida e stallo in vista

Come accaduto con il Brugge per Jashari, trattativa ancora in corso dopo oltre un mese, anche per Doué il Milan ha fissato una valutazione e rilancia solo con molta cautela. Questo approccio spesso genera lunghi periodi di stallo, e la stessa dinamica potrebbe verificarsi con lo Strasburgo, che chiede tra i 28 e i 30 milioni di euro per il terzino.

Dopo aver deciso di non puntare con convinzione su Pubill dell’Almeria, finito poi all’Atlético Madrid, Doué resta praticamente l’unico nome concreto nella lista di Tare per la fascia destra. Il Milan potrebbe presto tornare alla carica alzando l’offerta a circa 23 milioni, cifra comunque ancora distante dalla richiesta dei francesi. A complicare il tutto c’è anche il coinvolgimento del Chelsea, che condivide con lo Strasburgo la stessa proprietà: i rossoneri potranno sperare solo se i Blues decideranno di non considerare Doué utile al proprio progetto.