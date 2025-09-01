Milan, Gimenez-Dovbyk: ancora tutto aperto
Riccardo Focolari
Milano
1 Settembre, 14:05
Milan e Roma trattano ancora nelle ultime ore di mercato: Dovbyk vuole i rossoneri, Gimenez ci pensa. Trattativa complicata.

Ancora può succedere di tutto in queste ultime ore di calciomercato: Milan e Roma non hanno ancora interrotto i dialoghi. Il Milan vuole portare Artem Dovbyk a Milano e ci proverà fino all’ultimo, con o senza includere Santi Gimenez nell’operazione.

Un intreccio complicato

La soluzione più semplice per i rossoneri sarebbe uno scambio di prestiti tra i due giocatori, ma questa formula non convince per il momento la Roma, che non vorrebbe valorizzare un calciatore destinato a rientrare al Milan il prossimo anno, come accaduto con Saelemaekers la scorsa stagione. I giallorossi preferirebbero una doppia operazione a titolo definitivo, ma questo complicherebbe molto la trattativa.
Sul fronte giocatori, Dovbyk ha già dato il via libera al trasferimento al Milan, trovando anche un accordo di massima con il club rossonero. Gimenez invece resta ancora da convincere: se fino a poco fa era deciso a restare al Milan, da ieri ha aperto leggermente alla possibilità di lasciare Milano. La situazione resta comunque difficile e il tempo stringe: ogni ora che passa allontana Dovbyk dal Milan, che lo vorrebbe fortemente per completare l’attacco.

