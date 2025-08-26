Milan, serve ancora pazienza per Harder
Riccardo Focolari
Milano
26 Agosto, 12:00
Conrad Harder
Il Milan attende Harder: accordo già trovato con lo Sporting, ma i portoghesi vogliono prima un sostituto. Possibile attesa di qualche giorno

Il Milan dovrà aspettare ancora un po’ prima di poter ufficializzare l’acquisto di Conrad Harder, attaccante danese classe 2005 dello Sporting Lisbona. Nonostante l’accordo tra i club sia già stato trovato sulla base di 24 milioni più 3 di bonus, più una percentuale sulla futura rivendita e il giocatore abbia detto sì ai rossoneri, manca ancora il via libera definitivo.

Lo Sporting cerca un sostituto

Il club portoghese, infatti, prima di lasciar partire il proprio attaccante vuole assicurarsi di avere un sostituto. Per questo motivo Harder non ha ancora ricevuto l’autorizzazione per volare in Italia e sostenere le visite mediche con il Milan.
La trattativa è quindi in stand-by, ma dovrebbe essere solo questione di tempo: il giocatore è pronto a cominciare la sua nuova avventura a Milano, e i rossoneri sono pronti ad accoglierlo. Probabilmente sarà necessario attendere ancora un paio di giorni, ma la sensazione è che ormai si tratti soltanto degli ultimi dettagli.

