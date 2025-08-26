Milan, Boniface spiega il mancato trasferimento
Milan, Boniface spiega il mancato trasferimento

Stefania Palminteri
Milano
26 Agosto, 10:50
Victor Boniface
Boniface rivela i motivi del mancato trasferimento al Milan: troppi dubbi sul ginocchio operato. I rossoneri ora puntano su Harder.

Victor Boniface, attaccante nigeriano classe 2000 che pochi giorni fa era stato molto vicino al Milan, ha parlato recentemente in live su Twitch e rispondendo alle varie domande ha anche spiegato i motivi dietro al mancato trasferimento in rossonero:
“Il trasferimento non è andato a buon fine a causa dei miei infortuni passati. Ho avuto due volte un infortunio al ginocchio destro, ed è una cosa che mi porto dietro da molto tempo”.

I motivi dello stop

Boniface ha quindi ammesso che le problematiche passate al ginocchio hanno pesato non poco, con il Milan che non se l’è sentita di chiudere l’operazione proprio per i dubbi legati alla sua tenuta fisica. L’attaccante è così tornato al Bayer Leverkusen in Germania, mentre i rossoneri hanno virato su Conrad Harder, trattativa ormai in fase di definizione.

