Milan, si fa sul serio per Goretzka: c’è l’offerta

Il Milan è forte su Goretzka: la possibile offerta rossonera e i dettagli sulla situazione salariale del centrocampista del Bayern.

Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, quello di Leon Goretzka sarebbe un nome per cui il Milan avrebbe intenzione di muoversi concretamente in estate. In scadenza col Bayern Monaco a giugno, Goretzka potrebbe essere l’identikit perfetto del giocatore pronto, in grado di migliorare la rosa fin da subito. In più, vista la molto probabile partecipazione alla Champions League, servono giocatori che abbiano anche esperienza internazionale.

L’anno della ricostruzione del Milan era quello scorso, ora ci si aspetta che, a partire dalla prossima sessione di mercato, la rosa possa essere migliorata con l’aggiunta di giocatori di grande livello e non solo giovani di prospettiva. Goretzka sarebbe un acquisto un po’ alla Rabiot: forte fisicamente, leader in campo e che ha già vinto in carriera; abbiamo visto quanto un giocatore con caratteristiche del genere possa fare la differenza.

Milan pronto a spingersi fino al tetto salariale

La Gazzetta ha parlato anche della possibile offerta del Milan, che sarebbe al pari dei due giocatori al momento più pagati dal club rossonero, ovvero capitan Mike Maignan e il numero 10 Rafael Leao, che percepiscono 5 milioni più 2 di bonus. Goretzka al Bayern ne prende sette attualmente, quindi verrebbe da dire che ci siamo quasi. Anche se, come spesso capita in questi casi di giocatori in scadenza, il gioco al rialzo degli agenti per le commissioni o l’inserimento di qualche altra big con un’offerta per lo stipendio decisamente più alta potrebbe rovinare i piani del Milan.