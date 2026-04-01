Milan, le top news di giornata: finisce la sosta, si riparte

Il Milan riparte oggi dopo la sosta nazionali: le prestazioni e il minutaggio dei rossoneri impegnati ieri con le rispettive selezioni.

È finita l’ultima sosta del campionato: ieri si sono giocate le ultime partite delle nazionali e oggi si ricomincia a Milanello in vista del rush finale. Il prossimo impegno dei rossoneri sarà lunedì 6 Aprile contro il Napoli.

Ieri si sono presentati al campo di allenamento Santi Gimenez e Niclas Fullkrug per riprendere ad allenarsi con un giorno di anticipo; era presente anche Matteo Gabbia, che si è visto sia ieri che lunedì ma ha svolto terapie per recuperare dall’infortunio. Quasi sicuramente sarà assente nella gara di Napoli.

Oggi sono attesi alla ripresa a Milanello, oltre ai giocatori non convocati, anche i nazionali che hanno concluso i loro impegni un po’ prima, come i due francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot, oltre a Fikayo Tomori che ha lasciato in anticipo il ritiro dell’Inghilterra. Gli altri nazionali hanno giocato ieri, quindi dovrebbero rientrare a partire da domani: vediamo ora come sono andati e quanto hanno giocato.

Tutti i rossoneri in campo ieri in Nazionale

David Odogu ha giocato 90 minuti con la Germania Under 20 nella vittoria contro la Polonia in Elite League. Passiamo poi agli altri due Under: Zachary Athekame, anche lui in campo 90 minuti con la Svizzera Under 21 che ha battuto l’Estonia per 2-1, sfida valida per le qualificazioni agli Europei. Se la Nazionale maggiore ieri sera ha deluso tutti con l’ennesimo fallimento e la mancata qualificazione al Mondiale, almeno gli Azzurrini dell’Under 21 continuano a vincere, con un 4-0 alla Svezia. Davide Bartesaghi in campo per 68 minuti: buona prova per lui, impreziosita anche da un assist.

Passando agli altri, tutti impegnati in amichevole: Ardon Jashari in campo 45 minuti nello 0-0 della Svizzera con la Norvegia; Christian Pulisic, anche lui titolare e 45 minuti in campo nella sconfitta degli USA contro il Portogallo per 0-2. L’americano è ancora a secco di gol nel 2026: neanche in queste due gare con la sua nazionale è riuscito a sbloccarsi. Ci si augura che al rientro al Milan possa subito trovare il gol, magari in una gara importante come quella col Napoli. 60 minuti in campo per Luka Modric nella sconfitta della Croazia contro il Brasile, che si è imposto 3-1. Pareggio per 1-1 del Belgio contro il Messico: Koni De Winter in campo 72 minuti, Alexis Saelemaekers 20.

90 minuti in campo per l’ecuadoriano Pervis Estupinan in Olanda-Ecuador 1-1 e infine Strahinja Pavlovic, in campo tutta la partita nell’amichevole tra la sua Serbia e l’Arabia Saudita vinta 2-1. Da sottolineare il momento di grazia del difensore rossonero, che ha messo a segno un eurogol in rovesciata.