Milan, Serena su Boniface: “Può inventarsi gol da solo”

Aldo Serena esalta Victor Boniface: “Ha tecnica e fisico. Ricorda Weah”. Ecco i numeri delle ultime stagioni al Leverkusen.

Aldo Serena, ex attaccante che ha vestito anche la maglia rossonera, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il possibile arrivo di Victor Boniface al Milan. Serena ha descritto il profilo del nigeriano e, parlando delle sue giocate, ha azzardato un paragone con un grande del passato milanista:

“Non è un attaccante che vive solo per il gol, anzi lui forse vive per la giocata. Ha tecnica, fisico, anche profondità, ha le gambe per potersi inventare gol da solo. Non vorrei fare paragoni impegnativi, ma dico che ha delle giocate di un grande ex rossonero come George Weah”.

I numeri di Boniface

Nelle ultime due stagioni al Bayer Leverkusen Victor Boniface è stato condizionato da alcuni infortuni, ma ha comunque messo in mostra qualità importanti e una buona media realizzativa. Nella stagione 2022/23 ha collezionato 34 presenze con 21 gol e 9 assist, mentre nell’ultima annata si è fermato a 11 reti e 1 assist in 27 partite. Un rendimento più altalenante che ha spinto il club tedesco a considerare la sua cessione. Ora però il Milan è pronto a rilanciarlo, puntando forte sulle sue caratteristiche.