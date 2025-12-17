Il Milan ha scelto Fullkrug: la soluzione low cost per l’attacco

Il Milan accelera sul mercato dopo l’infortunio di Gimenez: Niclas Fullkrug è in pole, con un’operazione in prestito fino a giugno.

La situazione legata all’infortunio di Santi Gimenez, che per essere risolto necessiterà di un’operazione, sta facendo in questi giorni accelerare fortemente il mercato in entrata del Milan: serve subito un attaccante. In questo senso il prescelto, almeno al momento, è Niclas Fullkrug, attaccante tedesco di 32 anni attualmente in uscita dal West Ham.

Fullkrug rappresenta un profilo low cost che il Milan sta provando a prendere in prestito fino a giugno. L’idea della società è quella di sistemare la rosa per quanto possibile, ma cercando di non spendere troppo. O quantomeno questo è ciò che filtra al momento. A queste condizioni, il nome di Fullkrug è sicuramente il più papabile.

Perché Fullkrug può essere utile al Milan

Al di là del ragionamento sui costi, Fullkrug rappresenterebbe quel tipo di attaccante che, a livello di caratteristiche, fa al caso del Milan, il tanto atteso centravanti da area. In aggiunta, è anche un profilo di esperienza che, inserito in una squadra giovane, può solo far comodo. È vero, ultimamente Fullkrug è stato abbastanza sterile a livello di gol. L’anno scorso ne ha segnati solo tre con il West Ham, frenato anche da qualche infortunio. Quest’anno gioca poco e non è ancora andato a segno. L’ultima stagione davvero positiva l’ha vissuta al Borussia Dortmund un paio di anni fa, con 15 gol realizzati. Comunque al Milan farebbe sicuramente comodo, anche come attaccante da inserire a partita in corso. Il mestiere dell’attaccante lo sa fare e, in questo momento, è una risorsa concreta per sistemare una grossa lacuna nella rosa. Poi, se il Milan vorrà, un investimento importante in attacco potrebbe farlo in estate, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League.