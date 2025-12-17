Milan, Gimenez si opera alla caviglia: ecco quanto starà fuori

Santi Gimenez si opera alla caviglia e dovrà stare fermo almeno altri due mesi. Stagione compromessa e futuro sempre più in bilico.

Per Gimenez non ci sono buone notizie. Il problema alla caviglia che lo tormentava già da tempo non è stato risolto e quindi, di comune accordo col Milan, Gimenez ha deciso di ricorrere all’operazione chirurgica.

Situazione davvero spiacevole quella legata all’attaccante messicano; arrivato nel gennaio scorso, questa sarebbe dovuta essere la stagione della sua consacrazione, ma per il momento è stato un disastro su tutta la linea. Anche molto sfortunato c’è da dire: un infortunio alla caviglia che dopo due mesi non è guarito e che per essere risolto, necessita di un intervento chirurgico. Intervento che lo costringerà a restare fermo altri due mesi o forse anche di più.

Una tegola anche per il Milan, che in tutto questo tempo è rimasto senza il suo unico attaccante di ruolo e continuerà a esserlo ancora fino a gennaio, quando il club interverrà sul mercato per colmare questa lacuna.

Futuro in bilico per Gimenez

Gimenez a questo punto, anche se era dato per partente a gennaio, vista anche questa operazione resterà in rossonero almeno fino a giugno. Ma quando tornerà a disposizione, tra due o tre mesi, il treno potrebbe già essere passato. Dopo un lungo stop servirà tempo anche solo per ritrovare una condizione accettabile e poter giocare con continuità. Di conseguenza, a meno di grossi colpi di scena, il suo percorso al Milan sembra ormai arrivato al capolinea.