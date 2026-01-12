Milan, riaperto lo scambio Loftus-Gatti? La situazione

Torna a circolare l’ipotesi di uno scambio tra Milan e Juventus per Loftus-Cheek e Gatti. Che cosa c'è di vero? Facciamo il punto.

Nelle scorse settimane si era fatta largo l’indiscrezione relativa ad un possibile scambio tra Milan e Juventus, in particolare tra Ruben Loftus-Cheek e Federico Gatti. Una soluzione che, sulla carta, andrebbe a sistemare sia le lacune del Milan in difesa sia quelle della Juve a centrocampo. Nonostante ciò, l’operazione è stata prontamente smentita e di fatto non c’è mai stato nulla di concreto sul tavolo.

Tuttavia, anche alla luce delle ultime partite, con prestazioni non proprio convincenti da parte di Loftus-Cheek e una difesa rossonera che continua a non convincere del tutto, secondo Tuttosport l’affare potrebbe tornare d’attualità nei prossimi giorni. Anche Sportitalia ha parlato di una situazione in evoluzione. In particolare, il giornalista Gianluigi Longari avrebbe riferito della presenza di intermediari al lavoro per provare a costruire questo scambio tra Loftus-Cheek e Gatti, che al momento però non convincerebbe la Juventus.

I dubbi di Milan e Juventus sull’operazione

Va aggiunto che, allo stato attuale, l’operazione non convincerebbe nemmeno il Milan. Loftus-Cheek, pur non attraversando un momento di forma eccellente, è molto stimato sia dalla società sia dall’allenatore. Inoltre, va ricordato che il centrocampista ha già rifiutato in maniera netta la proposta della Lazio, segnale di una volontà di restare in rossonero.

Per questo motivo è possibile avanzare che l’eventuale pista Gatti–Milan è più probabile possa diventare indipendente dalla situazione Loftus-Cheek e spostarsi più verso giugno piuttosto che a gennaio. È vero che il difensore piace ad Allegri, ma al momento non sembra esserci la volontà da parte del club di investire nella sessione invernale. Di conseguenza, se il Milan volesse intervenire in difesa nell’attuale mercato, sarà probabilmente costretto a guardare altrove.