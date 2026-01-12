Milan ridimensionato? Secondo Ambrosini la lotta scudetto è aperta

Il Milan non è fuori dai giochi. Massimo Ambrosini analizza la corsa scudetto, spiegando perché i rossoneri avrebbero ancora chance.

Le ultime due giornate ravvicinate di Serie A, nelle quali il Milan ha ottenuto due pareggi contro Genoa e Fiorentina, hanno in parte ridimensionato la squadra di Allegri, che non è riuscita ad approfittare di situazioni favorevoli per migliorare la propria posizione in classifica. Paradossalmente, però, l’aspetto che sorride ai rossoneri in questo momento è proprio la classifica: il Milan è ancora secondo, a -3 dall’Inter, anche se ha diversi inseguitori a breve distanza.

A preoccupare maggiormente nelle ultime uscite sono state la qualità del gioco e alcune lacune emerse contro squadre sulla carta inferiori. Tra occasioni non capitalizzate e approcci sbagliati, i rossoneri sono chiamati a ritrovare la retta via già nella prossima partita contro il Como, in programma giovedì.

Il Milan ha ancora chance scudetto?

Dopo il match tra Inter e Napoli di ieri, in cui le due squadre di vertice si sono divise la posta in palio, sono tornati d’attualità i discorsi legati alla vittoria del campionato. Alla luce delle recenti prestazioni, in molti hanno escluso il Milan, ma Massimo Ambrosini non è d’accordo. L’ex centrocampista rossonero, intervenuto su DAZN, ha spiegato perché secondo lui il Milan di Allegri non può essere tagliato fuori del tutto dalla corsa al tricolore.

Ecco le sue parole sulla lotta scudetto:

“Non posso tenere fuori il Milan, perché ora ricomincia la Champions e questo peserà. Inter e Napoli sono le più forti ma la Champions sposta, il Milan non si può tenere fuori”.