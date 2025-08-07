Milan, si sblocca Morata: cosa succede fra Como e Galatasaray

Nelle ultime ore di mercato si è fatta chiarezza sul futuro di Morata, di proprietà del Milan. Il giocatore è pronto alla nuova avventura

Proseguono da settimane i contatti tra le parti per definire il trasferimento di Álvaro Morata al Como. Un’operazione complessa che coinvolge tre club: i lariani, desiderosi di portare a casa il colpo, il Milan, proprietario del cartellino, e il Galatasaray, che detiene il giocatore in prestito fino al gennaio 2026. Il nodo principale resta la posizione della società turca, vero bivio della trattativa. Tuttavia, nelle ultime ore si sono registrati significativi segnali di apertura. Come riportato da Gianluca Di Marzio, i colloqui recenti hanno prodotto un’intesa di massima tra le parti. Il Como è pronto a versare 3 milioni di euro più bonus al Galatasaray per ottenere il via libera definitivo.

La fine dei dialoghi

L’accordo è quindi praticamente chiuso. Manca solo l’invio della documentazione ufficiale dalla Turchia. Una volta sistemati gli aspetti burocratici, Morata potrà raggiungere Cesc Fabregas e unirsi ai lombardi per la sua nuova avventura in Serie A. Il club di Suwarso potrebbe presto presentare il colpo dell’estate in grado di dare un nuovo volto all’attacco. Morata ha già dato il suo assenso e non vede l’ora di rimettersi in gioco da protagonista. Un’operazione ambiziosa che conferma le grandi intenzioni del Como per la nuova stagione. Trattativa, dunque, in dirittura di arrivo nelle prossime ore.