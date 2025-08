Il Milan tenta il colpaccio, Di Marzio conferma: “In prestito!”

Chiuso Jashari, il Milan adesso pensa ad altri grossi colpi di calciomercato per completare la rosa rossonera: le ultime news da Di Marzio

Il Milan ha finalmente chiuso positivamente la telenovela di calciomercato relativa ad Ardon Jashari, centrocampista svizzero che va a completare la mediana a disposizione di Allegri. In particolare, Tare ha fortemente voluto questo colpo lavorandoci con grande fermezza e portandolo fino in fondo. Ma il suo lavoro, ovviamente, non finisce qui.

Dopo Jashari infatti, adesso il Milan è pronto a tuffarsi su altri grossi obiettivi di mercato. Il prossimo sarà presumibilmente il terzino destro (Athekame è il nome caldissimo). Ma sulla lista rossonera c’è anche un altro vero e proprio colpaccio messo in preventivo da tempo.

Milan, il grande obiettivo di calciomercato: le ultime notizie da Di Marzio

Il colpaccio di fine agosto, come sappiamo, sarà un nuovo grande centravanti. Come vi avevamo anticipato, nonostante le voci Darwin Nunez non era un obiettivo fattibile per il Milan per via dei costi elevatissimi dell’operazione. E infatti l’attaccante uruguaiano sta per trasferirsi in Arabia all’Al-Hilal. Ecco allora che i rossoneri, come raccontato da Gianluca Di Marzio, sta valutando altre piste alternative.

Tramite il proprio sito ufficiale, l’esperto di calciomercato ha sottolineato: “Sfumata la pista Darwin Nunez, dunque, il Milan vira su altri profili per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. Il club rossonero adesso aspetta di capire se il Manchester United apre al prestito con diritto di riscatto per Hojlund. Intanto, però, sempre calde le piste che portano a Vlahovic ed Embolo. Per quanto riguarda Kalimuendo, invece, il Rennes per ora non ha aperto alle condizioni proposte dal Milan”. Oltre a Vlahovic (che rimane il preferito di Allegri), occhio dunque anche a Hojlund: rappresenta una ghiottissima occasione di mercato e prenderlo in prestito con diritto di riscatto sarebbe un vero e proprio colpaccio per il Milan.