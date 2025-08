Milan, si sblocca Jashari: cosa manca per chiudere l’operazione

In via di definizione l'affare che legherà Aardon Jashari al Milan per i prossimi anni. Resta da risolvere solo un ultimo nodo

La trattativa tra Milan e Club Brugge per Ardon Jashari è entrata nella fase finale. Come riportato da Matteo Moretto, i rossoneri sentono di essere ormai vicinissimi alla fumata bianca. L’accordo tra le parti è a un passo, ma manca ancora un dettaglio per arrivare alla chiusura definitiva: la rateizzazione del pagamento del cartellino. Il giocatore ha già dato da tempo il suo gradimento alla destinazione rossonera e attende solo il via libera tra i due club. Le basi dell’intesa economica sono state trovate nelle scorse ore, ma resta da definire la modalità con cui verrà spalmato il pagamento. Il Brugge vorrebbe certezze, mentre il Milan punta a una soluzione più dilazionata.

Le parole di Moretto

“Il Milan è tornato ad essere molto ottimista, sente di poter avere Jashari in pugno. I due club stanno discutendo della rateizzazione della trattativa, dell’affare. Il Brugge vorrebbe chiudere in 3/4 rate. Mi dicono che il Milan non ha rilanciato, le cifre sono bene o male le stesse: 33.5 + bonus. Bisognerà capire nella giornata di oggi se il Brugge dirà sì e se i due club troveranno un accordo totale. C’è grande ottimismo, il Milan sente di essere vicinissimo a Jashari, però per arrivare a dire “è fatta” aspettiamo di capire se il Brugge dirà sì e darà l’ok. Jashari anche ieri ha fatto di tutto per poter andare al Milan, ha insistito molto e nuovamente, cercando di forzare la mano ancora. Vedremo se potrà bastare”.

Nonostante questo ultimo nodo, il clima è positivo: le parti sono in contatto costante e filtra ottimismo. La volontà comune è quella di chiudere l’affare il prima possibile. Jashari, intanto, si tiene pronto. L’attesa potrebbe finire già entro poche ore.