Milan: migliorata l’offerta per Athekame, palla allo Young Boys

Il Milan continua a spingere per Athekame dello Young Boys. Dopo la prima offerta rifiutata dagli svizzeri, i rossoneri hanno rilanciato

Nonostante la trattativa per Jashari potrebbe essere arrivata ad una svolta, il Milan continua a muoversi sul mercato e a puntare un altro giocatore svizzero, ossia Zachary Athekame. Secondo Matto Moretto, il Milan ha migliorato l’offerta pervenuta nella giornata di ieri e respinta dallo Young Boys. I rossoneri avevano inizialmente offerto 7 milioni di euro, cifra ritenuta non adeguata dal club elvetico. La nuova offerta è di 8 milioni di euro più bonus. Nelle ultime ore però sembra ci sia stato un inserimento del Bologna nella trattativa. I felsinei avevano accontentato le richieste dello Young Boys non trovando tuttavia il gradimento del giocatore, che vuole vestire solo la maglia del Milan.