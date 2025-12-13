Milan-Sassuolo, le probabili formazioni delle due squadre

Milan-Sassuolo a San Siro: le probabili formazioni del lunch match, vediamo le ultime sulle scelte di Allegri e Grosso alla vigilia.

Il lunch match di domani a San Siro tra Milan e Sassuolo è ormai alle porte. Vediamo quindi quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori in vista della sfida.

Le possibili scelte di Allegri

Partiamo dai rossoneri. Mister Allegri, nonostante l’impegno di Supercoppa della prossima settimana, non sembra intenzionato a fare calcoli legati al turnover. La partita di domani è da vincere per restare agganciati alla testa della classifica insieme a Napoli e Inter.

La formazione di partenza dovrebbe ricalcare quella abituale, con l’unica necessità di sostituire qualche infortunato. Confermati Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa. A centrocampo ci saranno ancora Saelemaekers sulla fascia destra e Bartesaghi su quella sinistra. Nel terzetto in mezzo l’unico certo di partire dall’inizio è Rabiot come mezzala sinistra. Davanti alla difesa dovrebbe esserci ancora Modric: nei giorni scorsi si era parlato di un possibile impiego di Jashari per farlo rifiatare, ma la sensazione è che l’eventuale cambio possa avvenire a partita in corso, con il campione croato confermato dall’inizio. Come mezzala destra dovrebbe invece giocare Ricci, con Loftus-Cheek che resta in ballottaggio. In attacco, vista l’assenza di Leao e Gimenez, il Milan è un po’ corto: partirà sicuramente Pulisic, mentre l’altro posto dovrebbe essere occupato da Nkunku.

Le possibili scelte di Grosso

In casa Sassuolo pesa l’assenza del capitano e bandiera Domenico Berardi, fermo per infortunio. Grosso però dovrebbe riproporre inizialmente la stessa formazione che la scorsa settimana ha battuto la Fiorentina, sempre senza Berardi.

Davanti a Muric, difesa a quattro con Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig. A centrocampo il veterano Matic agirà in cabina di regia, con Thorstvedt e Koné ai suoi lati. In attacco il tridente formato da Volpato, Pinamonti e Laurienté. Pinamonti fino a ieri era in dubbio per una contusione, ma dovrebbe comunque partire dall’inizio; non è da escludere però una staffetta con Cheddira.