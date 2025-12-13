Tare da impazzire: “Il Milan lavora a un colpo dal Manchester City” / Calciomercato

I rossoneri si guardano ancora intorno in vista delle prossime sessioni di mercato. Proprio in quest’ottica allora attenzione a un nome top

Richieste chiare e condivise. Sono quelle avanzate da Allegri alla propria dirigenza e accettate da quest’ultima negli uffici di via Aldo Rossi. Il Milan corre veloce, sognando davvero di poter competere fino all’ultimo per lo scudetto. Un difensore, un esterno a tutta fascia a destra e un attaccante. Queste le necessità sul tavolo di Tare, alle quali però potrebbe aggiungersi presto un’ulteriore questione.

Molto infatti dipenderà anche da quelle che saranno le uscite in casa Milan. I rossoneri sono rimasti con un’unica competizioni e diversi giocatori potrebbero chiedere di partire in cerca di spazio. Tra questi, negli ultimi giorni, è spuntato anche il nome di Ruben Loftus-Cheek, determinato a giocarsi le sue carte per andare al Mondiale 2026. Proprio in caso di addio dell’inglese, allora, attenzione a Tare che potrebbe tentare un colpo top.

Il direttore sportivo del Milan ha iniziato a guardarsi intorno in vista di gennaio. E, qualora dovesse partire Loftus-Cheek, potrebbe portare ad Allegri il nome di un calciatore del Manchester City. Sulla lista di Tare è finito infatti Mateo Kovacic, proposto ai rossoneri. In scadenza con i Citiziens nel 2027, infatti, il croato ha aperto al ritorno in Italia. E a Milano ritroverebbe Modric, con cui ha condiviso lo spogliatoio in nazionale e al Real Madrid. Riflessioni in corso, la pista va tenuta d’occhio.