Difesa corta ed esperienza cercasi: il Milan pensa a Thiago Silva

Si parla del ritorno di Thiago Silva al Milan: tra esigenze difensive, esperienza e motivazioni personali. Ecco il punto sulla situazione.

Nelle scorse settimane si è parlato non poco del possibile ritorno di Thiago Silva al Milan, un’operazione il cui clamore per ora è più mediatico che realmente concreto. Sta di fatto che Thiago, anche a 41 anni, potrebbe dare una grossa mano alla squadra allenata da Allegri in questi sei mesi tra gennaio e giugno.

I tre centrali attualmente titolari del Milan, Tomori, Gabbia e Pavlovic, hanno infatti un solo sostituto reale, De Winter. Ci sarebbe anche il giovane Odogu, ma è una risorsa più per il futuro che per il presente. Un assetto che, per un campionato di vertice, forse non è del tutto all’altezza. Non a caso, anche a fine mercato estivo si è provato fino all’ultimo a prendere un difensore pronto, con la trattativa per Joe Gomez poi sfumata all’ultimo.

Perché Thiago Silva sarebbe utile al Milan

Il nome di Thiago Silva sarebbe interessante non solo perché conosce già la Serie A e mister Allegri, ma anche perché porterebbe esperienza senza pretendere di giocare tutte le partite. Per lui sarebbe inoltre un’opportunità per candidarsi a una convocazione al Mondiale 2026 con il Brasile, stare più vicino alla famiglia che vive in Europa (il figlio gioca nelle giovanili del Chelsea) e tornare in un certo senso a casa, il Milan per lui è sempre stato speciale.

Vedremo che cosa deciderà di fare il Milan. Nel frattempo, in questi giorni, un’assicurazione sulle condizioni fisiche e sul livello ancora alto di Thiago Silva l’ha data il suo ex allenatore Renato Portaluppi, che ha guidato la Fluminense al Mondiale per Club. Ecco che cosa ha detto a proposito del possibile ritorno di Thiago Silva al Milan, intervistato da TMW:

“Thiago Silva è un valore aggiunto per chiunque, anche ora. Lui è stato il mio uomo alla Fluminense. Ha fatto un grande campionato brasiliano e sta molto bene. Secondo me merita una convocazione da Ancelotti al prossimo Mondiale. La Coppa del Mondo dura al massimo un mese e un giocatore come lui dovrebbe essere tra i convocati”.