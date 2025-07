Milan, il saluto social di Lapo Nava alla società rossonera

Nava saluta i rossoneri con un bel messaggio su Instagram: l’addio al Milan è ufficiale. Ora comincia l'avventura con la Cremonese

L’addio di Lapo Nava al Milan è ormai certo. A confermare ulteriormente la sua imminente partenza verso la Cremonese, che dovrebbe concretizzarsi nelle prossime ore con la firma sui contratti, è stato proprio il giocatore stesso a postare sui social un saluto speciale a tutta la famiglia rossonera che lo ha accolto durante la sua crescita.

Il messaggio su Instagram di Nava

“Cari compagni, staff e famiglia rossonera, oggi è il giorno in cui si chiude un capitolo importantissimo della mia vita. Dopo otto anni indimenticabili, lascio l’AC Milan. È difficile trovare le parole giuste per esprimere ciò che provo. Il Milan non è stata solo una squadra per me, ma una vera casa. In questi anni sono cresciuto come calciatore, ma soprattutto come persona, grazie all’ambiente, ai valori e alle persone straordinarie che ho avuto il privilegio di incontrare. Voglio ringraziare ogni compagno di squadra con cui ho condiviso il campo, ogni allenatore, con un ringraziamento speciale a Gigi Ragno, grandissima persona e allenatore dei portieri, e membro dello staff che ha creduto in me e mi ha aiutato a migliorare, a tutte le persone che lavorano a Milanello, dai magazzinieri ai giardinieri, i mitici Sergio, Barbara e Michele, e naturalmente i tifosi: il vostro supporto è stato una costante, nei momenti belli e in quelli difficili. Non lo dimenticherò mai. Il Milan farà sempre parte della mia storia e del mio cuore. Porto con me ricordi, emozioni, vittorie, sconfitte, lacrime e sorrisi che mi accompagneranno ovunque andrò. Ora è il momento di affrontare una nuova sfida, ma lo farò con dentro tutto ciò che ho imparato in questi anni in rossonero. Grazie di tutto. Per sempre grato al Milan“.