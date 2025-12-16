Milan, Saelemaekers: “Non me ne sono mai andato davvero”

Alexis Saelemaekers rinnova con il Milan fino al 2031: il messaggio social del giocatore che celebra la permanenza in rossonero.

In casa Milan ieri si sono aperte le danze sul fronte rinnovi. È arrivata infatti l’ufficialità del prolungamento di Alexis Saelemaekers, che estende il suo contratto fino al 2031, con un adeguamento dell’ingaggio che passa da 1,3 milioni a circa 3,5 milioni di euro. Mossa che dimostra tutta la fiducia e la stima che il club ha per questo giocatore. Un giocatore che è riuscito nella difficile impresa di tornare dopo due anni di prestito ed essere protagonista fin da subito. Sicuramente tanti meriti per la crescita di Saelemaekers vanno anche ad Allegri e al suo staff, che fin dall’inizio del ritiro estivo, hanno creduto in lui e l’hanno messo tra gli intoccabili del progetto.

Dopo l’annuncio ufficiale, lo stesso Saelemaekers ha voluto esprimere tramite i social tutta la sua soddisfazione per questo tanto atteso rinnovo. Ecco che cosa ha scritto.

Il messaggio social dopo il rinnovo

“Rossoneri, oggi è uno di quei giorni che ti fanno fermare un attimo e guardarti indietro con il cuore pieno di gratitudine.

Sono arrivato al Milan nel 2020, con un sogno grande e tanta voglia di crescere. In questi anni ho vissuto momenti indimenticabili, sacrifici, emozioni forti. Ci sono stati anche anni lontano, in prestito, esperienze che mi hanno fatto maturare come uomo e come calciatore… ma nel profondo non me ne sono mai andato davvero.

E alla fine sono tornato a casa mia.

Rinnovo fino al 2031, e lo faccio con orgoglio, riconoscenza e una fame ancora più grande di prima. Grazie alla società per la fiducia, ai compagni, allo staff e soprattutto a voi tifosi, che non avete mai smesso di credere in me, anche quando ero lontano dal campo di San Siro. Questo è solo l’inizio. Continuiamo a scrivere la nostra storia insieme.

Forza Milan, sempre”.