Milan, le top news di giornata

Milan al lavoro verso la Supercoppa: Fofana a pieno regime, Gabbia in dubbio, emergenza in attacco e primi movimenti di mercato.

In casa Milan prosegue la preparazione in vista della Supercoppa, vediamo gli ultimi aggiornamenti sui giocatori a disposizione di Allegri. In giornata la partenza per Ryiad. E poi novità anche sul fronte mercato, dai rinnovi ai possibili colpi di gennaio.

Il punto verso la Supercoppa

In vista della Supercoppa è rientrato a pieno regime Fofana, che sarà dunque a disposizione e ha anche buone chance di partire titolare nella sfida col Napoli di giovedì. Gabbia invece, ha riportato un problema al ginocchio nell’ultima gara col Sassuolo, ma non c’è lesione. Partirà con la squadra e verrà monitorato giorno per giorno per capire se farlo giocare o meno. Probabilmente la gara col Napoli la salterà, ma potrebbe esserci per la finalissima di lunedì.

Sul fronte attacco il Milan ha la coperta corta: Leao è ancora in fase di recupero, non è al top ma partirà con la squadra e potrebbe anche essere impiegato. La situazione di Gimenez invece è più critica. Il dolore alla caviglia non passa e l’attaccante potrebbe anche essere costretto a operarsi, una decisione che verrà presa insieme al Milan e che si sta valutando concretamente in questi giorni.

Il mercato e i rinnovi

Da Gimenez ci si collega al discorso mercato, perché un attaccante serve e quello al momento più quotato è Fullkrug, che potrebbe arrivare anche in prestito fino a giugno. Un’operazione low cost per correre ai ripari in vista del colpo grosso dell’estate. Sul fronte rinnovi, invece, il Milan ha dato ieri inizio alle danze con l’ufficialità del rinnovo di Saelemaekers. Ben presto il discorso potrebbe coinvolgere anche altri giocatori della rosa come Maignan o Pulisic.