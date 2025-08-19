Milan, Saelemaekers: il rientro che vale come un colpo di mercato
Riccardo Focolari
Milano
19 Agosto, 11:58
Alexis Saelemaekers
Saelemaekers torna al Milan e convince tutti: corsa, qualità e sacrificio. È già un giocatore chiave per Allegri.

Una delle certezze di questo primo Milan targato Massimiliano Allegri è proprio Alexis Saelemaekers, rientrato in rossonero dopo due anni di prestito a Bologna e Roma. Questa volta il club ha deciso di puntare su di lui, e quello che stiamo vedendo è un Saelemaekers diverso: più maturo, più forte e più sicuro dei propri mezzi.

Giocatore chiave per Allegri

Già si sapeva che le sue qualità si sarebbero potute sposare bene con un allenatore come Allegri, ma non fino a questo punto. Nelle prime uscite amichevoli, e soprattutto nella vittoria per 2-0 contro il Bari in Coppa Italia, l’esterno belga ha mostrato grande personalità, dando già l’impressione di poter essere un giocatore imprescindibile per questo Milan. Schierato a tutta fascia nel 3-5-2, ha convinto per corsa, sacrificio difensivo e qualità in fase offensiva: dribbling, conclusioni e presenza costante in fase di possesso. Nella sfida col Bari è stato premiato come MVP del match, un riconoscimento simbolico ma che sottolinea l’impatto del suo rendimento. Il ritorno di Saelemaekers, più che un semplice rientro da un prestito, assomiglia ad un vero e proprio colpo di mercato.

