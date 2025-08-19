Milan, Ricci: “Allegri sa come si fa a vincere”

Samuele Ricci dopo l’esordio col Milan elogia Allegri a Cronache di Spogliatoio: "Il Mister è uno che ci sa fare"

Samuele Ricci è intervenuto a Cronache di Spogliatoio il giorno dopo il suo esordio ufficiale col Milan, nella sfida di Coppa Italia vinta 2-0 contro il Bari. Ecco un estratto della sua intervista.

Le parole di Ricci su Allegri

“L’aspetto che mi ha colpito di più in questo primo mese al Milan è l’intensità che viene messa in allenamento. Si sta creando una bella competizione interna, ma sana. Sono qui da poco, ma si stanno creando già delle amicizie, anche con chi lavora dietro le quinte nel mondo Milan. Anche con il Mister, è uno che ci sa fare. La dote fondamentale di Allegri è che sa come si fa a vincere e ce lo sta trasmettendo. Mi sono sentito coinvolto fin da subito, questo mi ha colpito molto. Gli piace molto scherzare fuori dal campo, strappa sempre un sorriso. Ma in campo tiene molto alla cultura del lavoro e alla cura del dettaglio. Allegri di Livorno e io di Pisa? Se è per questo c’è anche il suo secondo che è di Lucca! Almeno abbiamo lo stesso senso dell’umorismo“.