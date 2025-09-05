Milan, tutto confermato: “Allegri lo vuole, può arrivare a gennaio!”

Il Milan pensa già ai possibili rinforzi che non sono arrivati in estate in vista della sessione di calciomercato di gennaio: ecco gli obiettivi

In estate il Milan ha fatto una vera e propria rivoluzione di calciomercato, ribaltando completamente la rosa e non solo. Si è partiti dal nuovo direttore sportivo Tare e dalla guida tecnica, con la scelta di Allegri. Poi è stato il turno della rosa: tantissime cessioni, anche eccellenti con grossi incassi, e diversi colpi in entrata.

Nonostante tutto questo, i rossoneri non sono riusciti a fare proprio tutto quello che avevano in programma e che avrebbero voluto portare a termine. A tal proposito, il mercato di gennaio servirà proprio per intervenire là dove il Milan non è riuscito a mettere mano in estate.

Ecco la priorità di calciomercato del Milan per gennaio

Delle strategie del Milan ha parlato il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini, che nel suo consueto editoriale per TMW ha spiegato: “Di sicuro chi si dovrà muovere a gennaio è il Milan. I rossoneri alla fine hanno dovuto rinunciare all’inserimento di una punta centrale visto che si è bloccato lo scambio con la Roma con Dovbyk. In questi mesi sarà fondamentale capire quanto davvero sarà utilizzato Gimenez. La sensazione però è che il Milan alla riapertura del mercato si guarderà di nuovo intorno“. Un nuovo attaccante dunque potrebbe arrivare a gennaio. Ma la vera priorità del calciomercato invernale del Milan sarà un’altra.

Sempre Ceccarini infatti ha poi aggiunto: “E poi c’è il capitolo difensore. I rossoneri avevano messo in conto di prendere un centrale di esperienza e dopo aver trattato senza esito Akanji si sono lanciati su Gomez del Liverpool. Un’operazione già difficile di per sé, a maggior ragione a poche ore dal gong con i Reds. Gli accordi c’erano ma poi è mancato il tempo per definire tutto. Di sicuro Allegri chiederà un intervento e per questo Tare a gennaio ci riproverà magari valutando anche altre ipotesi”. Il difensore sarà dunque la vera richiesta di Allegri, che vuole un nuovo centrale di livello. Il Milan potrebbe riprovarci per Joe Gomez, ma i nomi sulla lista potrebbero essere anche molti altri.