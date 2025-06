Milan, il focus su Alexis Saelemaekers: duttilità al servizio di Allegri

Alexis Saelemaekers , esterno belga classe ’99, compie oggi 26 anni ed è pronto a giocarsi le sue carte al Milan nella prossima stagione. Dopo due annate in prestito, una al Bologna e una alla Roma , ora è determinato a tornare e ritagliarsi un ruolo da protagonista. Trattenere il belga sarebbe stata una richiesta specifica di Massimiliano Allegri , che lo ha seguito con attenzione, soprattutto lo scorso anno, in cui si è messo in mostra alla Roma : 7 gol e 7 assist in 32 presenze. Il tecnico apprezza le sue qualità sulla fascia, in particolare la capacità di unire tecnica e qualità, a corsa, copertura e spirito di sacrificio. È un equilibratore.

Un vero Jolly tattico nel puzzle rossonero

Saelemaekers ha nella duttilità uno dei suoi punti di forza: può giocare sia a destra che a sinistra, sia come esterno d’attacco che come centrocampista a tutta fascia. Con un Milan orientato verso il 4-3-3, si candida come prima alternativa a Leao e Pulisic come ala, ma Allegri valuterà anche un suo possibile impiego da terzino destro, ruolo ad oggi praticamente scoperto, complice la mancata conferma di Walker e la probabile cessione di Emerson Royal, con il solo Jimenez a presidiarlo in attesa di rinforzi dal mercato. Saelemaekers potrebbe essere una delle armi in più del nuovo Milan.