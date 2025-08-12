Milan, Sacchi: “Højlund non salva la patria, non è Van Basten”

Le parole pronunciate da Arrigo Sacchi riguardo la situazione attuale del Milan e la ricerca di un nuovo attaccante sul mercato

Negli ultimi giorni il nome di Rasmus Højlund è tornato a circolare con insistenza nell’ambiente rossonero, complice la volontà della dirigenza, capitanata dal direttore sportivo Igli Tare, di trovare un profilo giovane ma già pronto per palcoscenici importanti come San Siro. Eppure, non tutti vedono di buon occhio questa corsa al danese: uno di loro è Arrigo Sacchi, che avverte il Milan di non farsi trascinare dall’entusiasmo e di restare ancorato alla realtà del progetto tecnico. “Non è Van Basten” ha dichiarato l’ex allenatore rossonero, sottolineando come l’attaccante del Manchester United, pur avendo qualità e margini di crescita importanti, non possa essere caricato di aspettative sproporzionate.

Sacchi poco fiducioso

Per Sacchi, più che il nome altisonante, conta la coerenza con un’idea di gioco. Il tecnico ricorda i tempi in cui, al Milan, le scelte di mercato seguivano un disegno preciso e non erano dettate dalla pressione del momento o dal fascino del colpo mediatico. Højlund resta un attaccante promettente, ma Arrigo Sacchi mette in guardia dal pensare che possa essere il salvatore della patria. Il Milan, conclude, deve trovare equilibrio tra ambizione e realismo, evitando di ripetere errori del passato in cui l’acquisto di un singolo non ha risolto i problemi strutturali della squadra.