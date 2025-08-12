Milan, Terracciano: “Mi farò trovare pronto quando verrò impiegato”

Tra pochi minuti parlerà per la prima volta Pietro Terracciano come nuovo giocatore del Milan. Segui la live testuale!

Ci siamo. È arrivato il momento di conoscere il nuovo giocatore del Milan. Tra pochi minuti Pietro Terracciano parlerà per la prima volta come giocatore rossonero. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

Inizia la conferenza di presentazione di Pietro Terracciano:

Siamo un gruppo a parte noi portieri, dobbiamo fare squadra. Mi hanno accolto benissimo, non avevo dubbi. Il preparatore dei portieri ha esperienza, sapevo avrebbe avuto un approccio importante. Ero curioso di conoscere Mike perché è un campione e mi ha accolto benissimo da capitano.

Non ho mai pensato al Milan finché non è venuta fuori l’opportunità concreta di venire qui. Ci si augura sempre di arrivare in una squadra così. Anche a 35 anni è motivo d’orgoglio essere qua, è come se fosse l’apice di un percorso.

L’ho detto subito a tutta la mia famiglia, mia moglie e mio padre. Appena l’hanno saputo, mi hanno detto: “Chiudi gli occhi e buttati”. Qualsiasi giocatore non può far altro che accettare.

Con mister Italiano si era creato un rapporto importante, abbiamo affrontato tante partite insieme e fatto un percorso molto importante. Mister Allegri si vede che sta creando un gruppo importante e anche una squadra dentro al campo.

Ho sempre voglia di migliorare anche alla mia età. C’è da ripartire dopo una stagione non all’altezza, tutti vogliamo riportare il Milan dove merita.

Sull’assist a Leao in un vecchio Milan Fiorentina: Non ho mai pensato più tanto a quel giorno. Gli errori capitano, se lo fa un portiere fanno ancora più rumore. Se ne ho parlato con Leao? No no, non so nemmeno se se lo ricorda che ha segnato a me.

So bene qual è il mio ruolo in campo e nello spogliatoio. Mi farò trovare pronto quando verrò impiegato

Torriani? Lo conosco da poche settimane, ma posso confermare che ha tanto talento. Poi non si accontenta mai, ha la testa sulla spalle, quindi ha la mentalità giusta per fare bene. Lavorare con bravi portieri qui al Milan può essere utile per lui. L’attitudine al lavoro che ha è importante.

Maignan? Ho sempre avuto curiosità di conoscerlo. Mi ha sempre dato l’idea di essere un giocatore di grande personalità in campo ed è proprio così. Tutte le cose positive che pensavo su di lui le ho ritrovate. Lo ringrazio per come mi ha accolto. Posso solo avere cose positive da dire su di lui.