Milan, Sacchi: "L'anno scorso è mancata solidità difensiva"
Edoardo Pettinelli
Milano
3 Settembre, 12:00
Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan
Le parole di Arrigo Sacchi sull'attuale tecnico del Milan Max Allegri: "È un maestro in fatto di costruzione della fase di non possesso".

L’ex tecnico rossonero, Arrigo Sacchi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche di Milan, in particolare del nuovo acquisto rossonero Luka Modric e dell’allenatore attuale, Massimiliano Allegri.
Ecco un estratto della sua intervista:

Su campioni come De Bruyne e Modric che arrivano nella nostra Serie A: “Se non hanno ancora preso le chiavi di Napoli e Milan, se le prenderanno presto. Campioni così bisognerebbe metterli nel congelatore e farli durare il più a lungo possibile”.

Su ciò che può dare Allegri al Milan: “Solidità difensiva, che è mancata la scorsa stagione. Lui è un maestro in fatto di costruzione della fase di non possesso. E poi, là, davanti, ha giocatori che possono risolvere in qualsiasi momento”

