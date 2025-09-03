Milan, Sacchi: “L’anno scorso è mancata solidità difensiva”

Le parole di Arrigo Sacchi sull'attuale tecnico del Milan Max Allegri: "È un maestro in fatto di costruzione della fase di non possesso".

L’ex tecnico rossonero, Arrigo Sacchi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche di Milan, in particolare del nuovo acquisto rossonero Luka Modric e dell’allenatore attuale, Massimiliano Allegri.

Ecco un estratto della sua intervista:

Su campioni come De Bruyne e Modric che arrivano nella nostra Serie A: “Se non hanno ancora preso le chiavi di Napoli e Milan, se le prenderanno presto. Campioni così bisognerebbe metterli nel congelatore e farli durare il più a lungo possibile”.

Su ciò che può dare Allegri al Milan: “Solidità difensiva, che è mancata la scorsa stagione. Lui è un maestro in fatto di costruzione della fase di non possesso. E poi, là, davanti, ha giocatori che possono risolvere in qualsiasi momento”