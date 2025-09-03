Milan, domani la presentazione di due nuovi acquisti

Domani alle 15.30 a Casa Milan la presentazione di Cristopher Nkunku e David Odogu. Adrien Rabiot verrà presentato dopo la sosta.

È prevista per domani alle ore 15.30 a Casa Milan la conferenza stampa di presentazione di due nuovi acquisti del Milan, più precisamente, dell’ottavo e del decimo acquisto della campagna acquisti rossonera: Cristopher Nkunku e David Odogu. Il nono acquisto, Adrien Rabiot verrà sicuramente presentato più avanti, dato che al momento è impegnato con la propria nazionale.

Nkunku e Odogu ieri si sono allenati per la prima volta con i nuovi compagni agli ordini di mister Massimiliano Allegri, e in attesa di vederli in campo in partite ufficiali, domani ascolteremo le loro risposte alle domande dei giornalisti per inaugurare questa nuova avventura rossonera. Nkunku indosserà la maglia numero 18, mentre Odogu ha scelto invece la maglia numero 27.