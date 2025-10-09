Milan, i rossoneri in campo oggi in nazionale

Quindici rossoneri impegnati con le rispettive nazionali, si comincia da stasera: in campo Luka Modric e Ruben Loftus-Cheek.

La pausa per le nazionali è ormai entrata nel vivo e, a partire da stasera, inizieranno le numerose sfide che vedranno protagonisti i 15 giocatori rossoneri convocati con le rispettive selezioni.

Modric e Loftus-Cheek aprono il programma

Si comincia questa sera con due partite valide per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. Luka Modric sarà impegnato con la sua Croazia in trasferta contro la Repubblica Ceca, mentre Ruben Loftus-Cheek scenderà in campo con l’Inghilterra nella sfida casalinga contro il Galles. Entrambe le gare sono in programma alle 20:45.

Per quanto riguarda i possibili minutaggi, ci si aspetta Modric in campo dal primo minuto, mentre Loftus-Cheek dovrebbe partire dalla panchina: vedremo se Tuchel deciderà di concedergli uno spezzone.

Molti più rossoneri saranno impegnati invece domani: toccherà infatti alla Francia (Nkunku, Maignan, Rabiot) e al Belgio (Saelemaekers e De Winter). In campo anche le Nazionali Under 21 di Italia (Bartesaghi) e Svizzera (Athekame).