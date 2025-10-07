Gattuso: “Dispiace per Ricci, ha davanti uno come Modric”

Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni della conferenza stampa a Coverciano in cui ha parlato anche di Samuele Ricci

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Gennaro Gattuso, CT della Nazionale Italiana di Calcio, ha parlato durante la conferenza stampa, citando anche Samuele Ricci:

Le dispiace per il poco spazio che sta trovando Ricci vista la presenza di Modric?

“Dispiace, ma nulla è perso. Anzi. Il minutaggio è importante, mettere minuti nelle gambe è importante. Dispiace per lui perché ha davanti un mostro sacro come Modric, ma gli può fare bene allenarsi con lui. Guardarlo. Ora sta pagando la sua bravura, ha poco minutaggio, ma anche su di lui nulla è perso. Spero riuscirà a trovarsi il suo spazio”.