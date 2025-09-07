Milan, i rossoneri impegnati oggi in nazionale

I rossoneri impegnati con le rispettive nazionali: Saelemaekers e De Winter oggi in campo col Belgio per le qualificazioni ai mondiali.

Stasera alle 20.45 scenderanno in campo due giocatori del Milan ma con la propria nazionale, per le qualificazioni al Mondiale 2026. Parliamo di Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, entrambi convocati dal Belgio. Dopo il successo nella scorsa partita contro il Liechtenstein per 6-0, i Diavoli Rossi affronteranno in casa il Kazakistan, altro avversario decisamente abbordabile. Vedremo quale minutaggio deciderà di concedere il CT Rudi Garcia ai due rossoneri: nella gara precedente Saelemaekers è entrato dalla panchina firmando anche un assist, mentre De Winter è rimasto a secco di minuti.

Altri rossoneri in campo ieri

Ieri invece sono scesi in campo in amichevole altri due giocatori del Milan: Pulisic e Gimenez. L’americano ha giocato tutti i 90 minuti nella sfida persa 2-0 contro la Corea del Sud, mostrando comunque una buona condizione. Gimenez, invece, è subentrato al 60’ nel pareggio per 0-0 tra il suo Messico e il Giappone.