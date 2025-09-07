Milan, i rossoneri impegnati oggi in nazionale

Stasera alle 20.45 scenderanno in campo due giocatori del Milan ma con la propria nazionale, per le qualificazioni al Mondiale 2026. Parliamo di Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, entrambi convocati dal Belgio. Dopo il successo nella scorsa partita contro il Liechtenstein per 6-0, i Diavoli Rossi affronteranno in casa il Kazakistan, altro avversario decisamente abbordabile. Vedremo quale minutaggio deciderà di concedere il CT Rudi Garcia ai due rossoneri: nella gara precedente Saelemaekers è entrato dalla panchina firmando anche un assist, mentre De Winter è rimasto a secco di minuti.
Altri rossoneri in campo ieri
Ieri invece sono scesi in campo in amichevole altri due giocatori del Milan: Pulisic e Gimenez. L’americano ha giocato tutti i 90 minuti nella sfida persa 2-0 contro la Corea del Sud, mostrando comunque una buona condizione. Gimenez, invece, è subentrato al 60’ nel pareggio per 0-0 tra il suo Messico e il Giappone.