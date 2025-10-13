Milan, i rossoneri impegnati oggi in nazionale

Giornata di nazionali per il Milan: diversi rossoneri in campo oggi per le Qualificazioni al Mondiale 2026 . Ecco il punto sui loro impegni:

Oggi è un altro giorno di partite di qualificazione ai prossimi Mondiali e diverse nazionali scenderanno in campo. Tra queste ci saranno anche cinque giocatori rossoneri: vediamo quali.

I rossoneri sparsi per l’Europa

La Francia sarà impegnata in trasferta contro l’Islanda: in ottica Milan, questo significa Maignan, Rabiot e Nkunku. Rabiot, autore di un gol nella scorsa partita contro l’Azerbaigian, resta però in dubbio a causa di una botta al polpaccio che lo ha costretto a saltare l’allenamento di ieri. Vedremo se verrà comunque mandato in campo o se il CT Deschamps deciderà di gestirlo.

Oggi scenderà in campo anche il Belgio contro il Galles, Belgio in cui di milanisti è rimasto solo De Winter, dato che Saelemaekers è stato già rimandato a casa per un problema muscolare ai flessori. L’ultimo giocatore impegnato oggi sarà Athekame, partito settimana scorsa per aggregarsi alla Svizzera Under 21, ma poi convocato in nazionale maggiore. Chissà se stasera riuscirà a ritagliarsi uno spezzone di gara in Slovenia-Svizzera.

Per quanto riguarda invece i match giocati ieri, era impegnato solo Modric con la Croazia, che ha vinto 3-0 contro Gibilterra. Fortunatamente, dopo i 90 minuti della partita precedente contro la Repubblica Ceca, è stato tenuto a riposo, entrando solo negli ultimi 20 minuti.