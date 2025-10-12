Milan, chi al posto di Saelemaekers contro la Fiorentina?

Saelemaekers si ferma per un problema muscolare e salterà Milan-Fiorentina. Allegri valuta le alternative: c'è anche l'opzione cambio modulo.

Alexis Saelemaekers ha accusato un problema muscolare al flessore durante gli impegni con la nazionale e ha quindi fatto ritorno a Milano, dove già da domani sarà valutato dallo staff medico del Milan. Solo allora si saprà qualcosa di più preciso sui tempi di recupero. Quello che però appare quasi certo è che, trattandosi di un infortunio di natura muscolare, il belga non sarà disponibile per la sfida di domenica prossima, 19 ottobre, contro la Fiorentina.

A quel punto Massimiliano Allegri dovrà correre ai ripari e trovare il modo di rimpiazzare uno dei suoi giocatori più importanti.

Le possibili alternative

L’alternativa naturale di Saelemaekers, per ruolo, sarebbe Athekame: terzino con caratteristiche più difensive rispetto al belga, ma la scelta più logica per mantenere l’equilibrio tattico senza stravolgere troppo la squadra.

Tuttavia, Allegri ci ha via via abituati a qualche sorpresa: non è un allenatore legato a schemi fissi, e spesso tende ad adattarsi agli uomini che ha a disposizione. Potrebbe quindi anche optare per un cambio modulo, ad esempio una difesa a quattro con Tomori schierato come terzino destro e un tridente formato da Leao, Pulisic e uno tra Gimenez e Nkunku.

Oppure un’altra possibilità, forse più prudente, sarebbe l’inserimento di Loftus-Cheek come esterno di centrocampo in un 4-4-2. Vedremo se Allegri sceglierà la soluzione più telefonata, con Athekame e il 3-5-2 confermato, oppure se tirerà fuori una mossa delle sue e sorprenderà tutti con effetti speciali.