Milan, le top news di giornata

Gli aggiornamenti di formazione verso il big match con la Juventus e novità sui rinnovi di Tomori, Pulisic, Saelemaekers e Maignan

Prosegue la preparazione dei ragazzi di mister Allegri in vista del big match di domenica sera contro la Juventus. Arrivano le prime novità di formazione e, nel frattempo, qualche aggiornamento anche sul fronte rinnovi.

Le ultime dal campo

Non arrivano buone notizie da Tomori, che ieri si è allenato ancora a parte: a questo punto un suo impiego domenica diventa molto difficile, quantomeno dall’inizio. Pronto quindi De Winter per sostituirlo.

A sinistra, al posto dello squalificato Estupinán, ci sarà Bartesaghi. In attacco, invece tanti dubbi ancora da sciogliere: Pulisic è confermato, ma accanto a lui sono in tre a giocarsi una maglia da titolare, Gimenez, Leao e Nkunku, con il primo leggermente favorito.

Le ultime sui rinnovi

Sul fronte rinnovi arrivano segnali positivi per quei giocatori in scadenza nel 2027: Tomori, Saelemaekers e Pulisic, per i quali le trattative procedono senza troppi intoppi e si sono già registrati dei passi in avanti. Diverso il discorso per Maignan, il cui contratto scade nel 2026: al momento il rinnovo appare complicatissimo e non è esclusa l’ipotesi di un addio già a gennaio, che sarebbe l’ultima occasione per il Milan di monetizzare.