Milan, la rosa completa per la stagione 2025/2026

Ecco la rosa ufficiale del Milan 2025/2026: 22 giocatori tra conferme e nuovi acquisti. Una rosa corta ma pronta per campionato e coppa.

Il calciomercato si è concluso e il Milan ha messo in atto una vera e propria rivoluzione durante la sessione estiva. Una rivoluzione passata soprattutto dalle tante cessioni (circa 20) ma anche da 10 nuovi acquisti.

Una rosa corta ma competitiva

Dovendo disputare soltanto Serie A e Coppa Italia, la rosa risulta abbastanza corta: al momento conta 22 giocatori, di cui 3 portieri e quindi 19 di movimento. Sicuramente un innesto in più avrebbe fatto comodo per avere ricambi ruolo per ruolo, ma la squadra dovrebbe comunque essere coperta. All’occorrenza, qualche giovane potrebbe essere aggregato in prima squadra per sopperire a eventuali mancanze numeriche, come accaduto con Balentien, già esordiente nell’ultima vittoria contro il Lecce.

La rosa del Milan 2025/2026

Portieri:

Maignan, Terracciano, Torriani

Difensori:

De Winter, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Estupiñán, Bartesaghi, Odogu

Centrocampisti:

Jashari, Fofana, Modric, Ricci, Loftus-Cheek, Rabiot

Attaccanti:

Leao, Pulisic, Gimenez, Nkunku