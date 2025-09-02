Milan, i dettagli dell’operazione Rabiot

L'operazione Adrien Rabiot: contratto fino al 2028 con opzione fino al 2029, ingaggio da 3,5 milioni a salire in caso di Champions.

Adrien Rabiot è stato il grande colpo del Milan delle ultime ore di mercato. Il francese era un’esplicita richiesta di Allegri per rinforzare il centrocampo, e in questo senso la società lo ha accontentato. Nonostante non sia arrivato il difensore centrale d’esperienza, i rossoneri potranno contare su un reparto di centrocampo di tutto rispetto.

Le cifre del contratto e del trasferimento

Sul fronte contrattuale, Rabiot ha firmato fino a giugno 2028, con opzione per il 2029. Per la stagione 2025-2026 percepirà 3,5 milioni netti, cifra che potrebbe superare i 4 a partire dall’anno successivo, in caso di qualificazione in Champions League. Al Marsiglia vanno invece 10 milioni di euro per il cartellino.

Un’operazione comunque onerosa per un giocatore di 30 anni con scadenza 2026, ma considerata fondamentale da Allegri per le caratteristiche che Rabiot può garantire al centrocampo. Da sottolineare anche la volontà del francese, che ha spinto molto per approdare al Milan, accettando un ingaggio ridotto rispetto ai circa 6 milioni che percepiva a Marsiglia.