Milan, Romano: “Occhio al nome di Embolo nei prossimi giorni”

L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano parla di una possibile apertura dell'affare fra Milan e Monaco riguardante Embolo

Il nome di Breel Embolo torna a circolare attorno al Milan nelle ultime ore di mercato. L’attaccante del Monaco è in rottura con il club francese e i suoi agenti stanno lavorando per trovargli una nuova sistemazione. Per i rossoneri non si tratta di una priorità assoluta, ma la situazione resta da monitorare. Embolo viene proposto con insistenza e il Milan sa che le occasioni possono nascere proprio negli ultimi giorni di trattative. Il Monaco non sembra intenzionato a trattenere il giocatore, mentre l’attaccante spinge per cambiare aria. Da Milanello filtra prudenza, con la dirigenza concentrata ancora sui profili considerati piani principali. Tuttavia, se alcune piste dovessero saltare, l’opzione Embolo potrebbe diventare concreta. La sensazione è che il dossier resterà aperto fino all’ultimo.

Le parole di Fabrizio Romano

“Oltre ai nomi di cui vi sto parlando da tempo, un altro nome di cui vi ho parlato tempo fa è quello di Embolo del Monaco. È vero che ad oggi è una pista fredda, non si è scaldata, considerato il fatto che il Milan sta lavorando sui piani A, ma occhio che Embolo in rottura totale con il Monaco e quindi che gli agenti di Embolo continuano ad offrirlo con insistenza al Milan, e qualora il Milan non dovesse chiudere determinate piste occhio alla situazione di Embolo che potrebbe essere molto interessante da tenere sotto controllo in queste ultime settimane di calciomercato”