Milan, Romano: "Non solo Vlahovic o Hojlund, Tare punta su..."

Il futuro di Nicolas Jackson resta un tema caldo nelle ultime settimane di mercato. L’attaccante senegalese sembra destinato a lasciare il Chelsea e la sua situazione è seguita con attenzione anche in Italia. Il Milan, che da luglio lo tiene sotto osservazione, continua a considerarlo un profilo interessante per completare l’attacco. La dirigenza rossonera valuta con attenzione i costi dell’operazione, perché l’arrivo sarebbe possibile solo a condizioni favorevoli. Per il club di via Aldo Rossi rappresenterebbe una soluzione dinamica, capace di portare velocità e profondità a un reparto che necessita alternative oltre a Gimenez. Il suo nome rimane sul tavolo, pronto a diventare un’opportunità concreta se le piste principali non dovessero andare in porto.
Le parole di Romano
“Dobbiamo tenere d’occhio Nicolas Jackson. Si prevede che lascerà il Chelsea e c’è un accordo tra club e giocatore in uscita. L’Italia è una possibilità per il senegalese. È nella lista del Milan da luglio e potrebbe essere un’opzione nel caso in cui le condizioni dell’accordo siano accettabili per la dirigenza rossonera”.