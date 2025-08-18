Milan, Romano: "Non solo Vlahovic o Hojlund, Tare punta su..."

Il giornalista Fabrizio Romano ha fatto il nome di un altro attaccante che potrebbe approdare al Milan nei prossimi giorni

Il futuro di Nicolas Jackson resta un tema caldo nelle ultime settimane di mercato. L’attaccante senegalese sembra destinato a lasciare il Chelsea e la sua situazione è seguita con attenzione anche in Italia. Il Milan, che da luglio lo tiene sotto osservazione, continua a considerarlo un profilo interessante per completare l’attacco. La dirigenza rossonera valuta con attenzione i costi dell’operazione, perché l’arrivo sarebbe possibile solo a condizioni favorevoli. Per il club di via Aldo Rossi rappresenterebbe una soluzione dinamica, capace di portare velocità e profondità a un reparto che necessita alternative oltre a Gimenez. Il suo nome rimane sul tavolo, pronto a diventare un’opportunità concreta se le piste principali non dovessero andare in porto.

Le parole di Romano

“Dobbiamo tenere d’occhio Nicolas Jackson. Si prevede che lascerà il Chelsea e c’è un accordo tra club e giocatore in uscita. L’Italia è una possibilità per il senegalese. È nella lista del Milan da luglio e potrebbe essere un’opzione nel caso in cui le condizioni dell’accordo siano accettabili per la dirigenza rossonera”.