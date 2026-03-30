Milan, ritorno di fiamma per Vlahovic: tutti gli scenari

Il Milan torna a pensare a Dusan Vlahovic per l’attacco: tra rinnovo con la Juve in bilico e costi più accessibili, la pista può riaprirsi.

Potrebbe clamorosamente riaprirsi la pista Dusan Vlahovic per il Milan in vista di giugno. Questo è quanto riportato in questi giorni da SportMediaset e Tuttosport. Il club rossonero a fine stagione metterà a segno un colpo di alto livello nel reparto offensivo: questo, quanto meno, è l’obiettivo. C’è da prendere quel famoso centravanti che nella scorsa campagna estiva alla fine non si è riusciti a portare a casa. In questo senso Vlahovic è stato il vero e proprio tormentone dell’estate scorsa e potrebbe prepotentemente tornare d’attualità nelle prossime settimane.

Vlahovic-Milan, pista ancora viva

Sono diversi gli attaccanti che il club rossonero sta monitorando, ci sono anche nomi importanti, ma per il momento non ce n’è uno più avanti rispetto agli altri. Ad esempio Moise Kean della Fiorentina piace, ma ha una clausola rescissoria di 62 milioni. Anche quello di Mateo Retegui è un nome interessante: c’è la volontà di riportarlo in Italia, ma si è trasferito in Arabia solo l’estate scorsa e ha uno stipendio faraonico di circa 20 milioni di euro a stagione.

In uno scenario del genere, il nome di Vlahovic non è da scartare. Ricordiamo che è in scadenza con la Juventus nel prossimo giugno. Nelle ultime analisi lo avevamo un po’ accantonato perché sembrava più che probabile un rinnovo di contratto con il club bianconero. Vlahovic e il suo agente Darko Ristic hanno dato una sorta di apertura per un eventuale rinnovo ad uno stipendio più basso rispetto ai 12 milioni attuali, cifra che frenò anche il Milan l’estate scorsa. La Juventus sta cercando di trattare per una cifra di circa 7 milioni più bonus, più ci sarebbero le eventuali commissioni all’agente.

A queste cifre anche il Milan sarebbe in corsa e Vlahovic sta ancora prendendo tempo, guardandosi intorno. In questo senso si potrebbe anche provare lo scippo qualora il serbo decidesse di cambiare aria. Ovviamente l’eventuale inserimento di un top club europeo con offerte di ingaggio più alte rovinerebbe i piani sia del Milan che della Juve. Ma c’è anche da dire che a Vlahovic non dispiacerebbe l’idea di restare in Italia, per cui l’unica alternativa concreta alla Juventus per lui potrebbe essere proprio il Milan. In più segnaliamo il fatto che la dirigenza rossonera abbia ottimi rapporti con l’agente Ristic. Lo dimostra anche l’affare recentemente siglato per Andrej Kostic, altro suo assistito, preso dal Partizan Belgrado in vista di giugno.

Staremo a vedere gli sviluppi dei prossimi mesi. La cosa interessante è che Vlahovic, alle cifre di cui abbiamo parlato, tra i giocatori di alto livello in quel ruolo attualmente in circolazione, sarebbe il meno dispendioso.