Milan, le top news di giornata: sosta nazionali e mercato

Le ultime tra sosta nazionali e mercato: resoconto sulle gare di ieri e dettagli sull’arrivo del giovane talento Andrej Kostic.

Continua il periodo di sosta delle nazionali, con il gruppo rossonero rimasto a Milano che sta usufruendo dei giorni di pausa concessi da mister Massimiliano Allegri. La ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì, giorno in cui inizieranno a rientrare anche alcuni nazionali e si inizierà a preparare il big match contro il Napoli di lunedì 6 aprile. Nel frattempo facciamo il punto sui rossoneri in nazionale e sul mercato.

Il recap sui rossoneri in nazionale

Ieri era impegnata la Francia in amichevole contro la Colombia: vittoria per 3-1 della formazione di Didier Deschamps, che a differenza dell’altra gara contro il Brasile, in cui ha concesso 90 minuti ai due rossoneri, stavolta ha deciso di risparmiarli e li ha quindi lasciati in panchina. Stiamo parlando di Mike Maignan e Adrien Rabiot.

Su Rabiot c’era stata un po’ di apprensione per la botta al ginocchio ricevuta nei giorni scorsi, che non gli aveva permesso di allenarsi sabato, ma non è nulla di grave e per questo ci sarà senza problemi alla ripresa col Milan.

Oggi invece un solo rossonero impegnato: stiamo parlando di David Odogu, che alle 16:45 con la sua Germania Under 20 affronterà la Repubblica Ceca. Sfida valida per l’Elite League Under 20.

Preso Kostic dal Partizan Belgrado

Intanto c’è anche il mercato, con il Milan che si è mosso per assicurarsi un colpo in prospettiva per l’attacco. Preso infatti Andrej Kostic, attaccante montenegrino classe 2007, dal Partizan Belgrado. Il Milan lo aveva inseguito anche negli scorsi mesi: durante il mercato di gennaio, ad esempio, si era già provato ad anticipare l’affare, ma il Partizan chiedeva più di quanto offrisse il club rossonero, che non voleva andare oltre i 5 milioni più bonus.

Alla fine le cifre finali sono anche più basse per quanto riguarda la parte fissa: 3,5 milioni, più bonus, col giocatore che arriverà a giugno e sarà utilizzato tra Milan Futuro e Prima Squadra. Il Partizan dovrebbe avere anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.