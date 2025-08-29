Milan, previsto il ritorno della Curva Sud stasera a Lecce

Curva Sud di nuovo protagonista a Lecce: i tifosi del Milan torneranno a cantare e sostenere la squadra dal settore ospiti.

Il Milan scenderà in campo questa sera alle 20.45 allo stadio Via del Mare di Lecce, con la voglia di riscattarsi dopo il pessimo avvio di campionato contro la Cremonese. Quella sfida a San Siro era stata segnata non solo dal risultato negativo, ma anche dall’assenza della Curva Sud, rimasta in silenzio e senza i suoi striscioni a causa delle note vicende che hanno coinvolto il tifo organizzato rossonero. Una protesta che sembra destinata a proseguire ancora nelle gare casalinghe.

Curva Sud di nuovo protagonista nel settore ospiti

Per il match di questa sera, però, arriva una novità importante: la Curva Sud dovrebbe essere regolarmente presente a Lecce con cori, bandiere e striscioni. Il settore ospiti sarà quindi piano di tifosi rossoneri pronti a sostenere la squadra. L’ambiente milanista spera che quello di stasera sia solo l’inizio e che presto la Curva possa tornare a guidare il tifo anche a San Siro. Negli anni, la voce del secondo anello blu è stata una spinta decisiva nei momenti difficili e ha contribuito a rendere lo stadio uno degli impianti più complicati d’Europa per gli avversari. L’auspicio è che questa trasferta in Salento possa rappresentare il primo passo verso un accordo in grado di soddisfare tutte le parti in causa.