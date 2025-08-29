Milan, le probabili formazioni per la sfida contro il Lecce

Probabili formazioni di Lecce-Milan: Allegri conferma il 3-5-2: Pulisic non al meglio andrà in panchina, Musah a tutta fascia dal 1'.

Il Milan scenderà in campo stasera alle 20.45 per la seconda giornata di campionato in trasferta contro il Lecce. I rossoneri sono chiamati a una vittoria e a una prova convincente dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese nella gara d’esordio.

Le possibili scelte di Allegri per Lecce-Milan

Allegri va verso la conferma del modulo a tre dietro, un 3-5-2 con pochi cambiamenti rispetto alla partita precedente. Probabile panchina iniziale per Christian Pulisic, alle prese con un fastidio alla caviglia. Confermata la solita ossatura difensiva, con un ballottaggio aperto tra Tomori e De Winter. A centrocampo ci sarà Modric davanti alla difesa, mentre l’unica variazione dovrebbe essere l’impiego di Musah largo a destra e lo spostamento di Saelemaekers davanti, a sostegno di Gimenez.

Attenzione all’ex Camarda, schierato titolare dall’allenatore del Lecce Di Francesco come riferimento offensivo del suo 4-3-3.

Probabili formazioni

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupiñán; Saelemaekers, Gimenez.

All. Allegri

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Camarda, Banda.

All. Di Francesco