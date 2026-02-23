Milan, risentimento muscolare per Gabbia: in dubbio per Cremona

Non c'è lesione per Matteo Gabbia: gli esami hanno però evidenziato un risentimento muscolare al flessore. Da valutare per domenica.

Avrebbe dovuto giocare titolare ieri Matto Gabbia, è stato invece costretto a dare forfait per un problema accusato durante il riscaldamento. Il difensore rossonero nella giornata di oggi è stato sottoposto a degli esami strumentali che per fortuna hanno escluso lesioni a livello muscolare o tendineo. Solo un risentimento muscolare per lui, in particolare al flessore della coscia destra. Problema non troppo preoccupante che però andrà valutato giorno per giorno, per capire se potrà essere a disposizione o meno per la gara di domenica contro la Cremonese.

Domani la ripresa degli allenamenti

Di sicuro avremo maggiori novità su Gabbia nei prossimi giorni, col Milan che nel frattempo domani riprenderà gli allenamenti. Dopo una sconfitta come quella di ieri c’è ora bisogno più che mai di compattarsi e ritrovare i tre punti. La trasferta di Cremona di domenica sarà uno snodo fondamentale della stagione. Se lo scudetto ormai si può definire un’utopia, è la corsa Champions che i rossoneri devono assolutamente blindare per evitare brutte sorprese più avanti.