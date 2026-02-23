Milan, Gabbia: “C’è dispiacere, siamo tutti sulla stessa barca”

Dopo la sconfitta col Parma, Matteo Gabbia analizza il momento del Milan ai microfoni di Milan TV: delusione, unità e voglia di reagire.

UIn seguito alla deludente sconfitta rimediata dal Milan ieri sera a San Siro contro il Parma, si è presentato davanti ai microfoni di Milan TV il difensore rossonero Matteo Gabbia, che ha commentato così la gara.

Le parole di Gabbia

“È stata una partita che ci lascia delusi perché ovviamente eravamo venuti qua, davanti al nostro pubblico, per cercare di conquistare i tre punti. Una serata negativa che però ci deve dare forza, benzina, per concludere l’anno nel migliore dei modi. È giusto tenerci questa rabbia, questa delusione, che ci conviviamo durante la settimana, così che ci dia la forza per arrivare domenica a Cremona, cercare una grande vittoria e tornare a prenderci i tre punti”.

Sul gruppo:

“Io penso davvero che il gruppo sia sanissimo. Quando il mister e il suo staff parlano di un gruppo sano dicono la verità. Noi cerchiamo di dare sempre il massimo. C’è dispiacere e sconforto da parte di tutti, di chi ha giocato e di chi no, di tutto lo staff medico e dei fisioterapisti. Di conseguenza siamo tutti sulla stessa barca. Mancano tre mesi e dobbiamo cercare di mettere tutto quello che abbiamo ogni giorno per cercare, come ho detto già più volte, di arrivare a fine anno avendo fatto il massimo di quello che potevamo e senza avere nessun tipo di rimpianto”.